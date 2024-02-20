Суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом»

У Франції конфіскували розкішну віллу на Лазуровому березі, пов'язану з "Газпромом", в рамках розслідування справи про відмивання грошей.

Інформацію, яку вперше подала газета Le Monde, підтвердила паризька прокуратура, передає "Європейська правда" з посиланням на francetvinfo

Французьке правосуддя наклало арешт на віллу вартістю близько 120 мільйонів євро на Лазуровому узбережжі, в Рокбрюн-Кап-Мартен, в департаменті Приморські Альпи, в рамках розслідування справи про відмивання грошей.

Російський газовий гігант "Газпром", як стверджують, є бенефіціарним власником цієї резиденції, побудованої в 1906 році. Резиденція має вертолітний майданчик і басейн та розташована всього в декількох метрах від Середземного моря.

Спеціалізована міжрегіональна економічна і фінансова юрисдикція Паризької прокуратури відкрила розслідування за фактом відмивання грошей при обтяжуючих обставинах за дії, вчинені з 11 грудня 2009 року в Парижі, на Кіпрі, в Росії і в Рокбрюн-Кап-Мартен щодо вілли "Вілла дель Маре", яка нині називається "Марія Ірина".

Створена у 2009 році компанія Maritime Villa Holding придбала цю віллу за 70 мільйонів євро у 2010 році. Ця структура на той час була зареєстрована в місті Больє-сюр-Мер, а її капітал становив 15 000 євро.

Через компанії Subville Sarl і Leyson Holdings Limited бенефіціаром цього придбання був 58-річний російсько-вірменський мільярдер Самвел Карапетян, повідомляє прокуратура.

Дані свідчать про те, що послідовні плани придбання вілли були зроблені на ім'я різних компаній, непрямі власники яких могли б робити компанію "Газпром" фактичним бенефіціаром.

12 лютого 2024 року, відповідно до запитів прокуратури, на віллу та акції компанії-власника вілли SNC Maritime Villa Holding було накладено арешт.

Ця резиденція вже мала надзвичайно заможних власників, включаючи колишнього президента Мобуту, першого і єдиного президента Заїру з 1965 по 1997 рік.