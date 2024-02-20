Ліберійському судновому реєстру вдалося позбутися статусу «спонсора війни»

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило виключити компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR) з переліку "міжнародних спонсорів війни". Це сталося після того, як з Ліберійського реєстру вилучили всі судна російського Совкомфлоту, повідомила пресслужба НАЗК.

Близько 80% танкерів Совкомфлоту були зареєстровані під прапором Ліберії й управлялися дубайською компанією Sun Ship Management (вона ж SCF Management Services). Їхню реєстрацію та обслуговування здійснювала LISCR, що дозволяло суднам підсанкційного Совкомфлоту перевозити російську нафту.

"Національне агентство вітає рішення LISCR про анулювання реєстрації усіх суден компаній SCF Management Services LTD та Sun Ship Management. Це позбавляє Росію ще однієї стратегічно важливої для неї лазівки з обходу санкцій. Таке рішення демонструє, що міжнародні компанії готові продовжувати обʼєднуватись задля відновлення справедливості та посилення демократії по всьому світу", - вказало НАЗК.

Флот під прапором Ліберії - один з найбільших у світі, під ним зареєстровано близько 14% усього світового флоту. Популярність ліберійського прапора серед судновласників пояснюється низькими податками, ліберальним трудовим законодавством, формальним контролем та слабкими вимогами до прозорості бізнесу.