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США скасують суворі правила щодо викидів транспортних засобів
12:53 20.02.2024 |
Адміністрація президента Байдена оголосила про послаблення нових правил, які обмежують забруднення викидів транспортних засобів. Цей крок дозволить автовиробникам мати більше часу на перехід до виробництва електромобілів з нульовими викидами.
Попередні вимоги, які були запропоновані Агентством з охорони навколишнього середовища (EPA), вимагали, щоб до 2032 року електричні транспортні засоби становили 67% від продажів нових легкових автомобілів та 46% від продажів нових автомобілів середнього класу. А за новими стандартами, автомобільна промисловість матиме більше часу на зниження витрат на електромобілі, а також на покращення інфраструктури зарядних станцій. Ця зміна відбулася після того, як лідери профспілок тиснули на адміністрацію, вимагаючи більш гнучких строків для розвитку електромобільної галузі та збільшення членства в профспілках серед працівників нових заводів електромобілів у США.
Причини затримок у переході на електромобілі включають неспроможність ланцюжка постачання прийняти великі електричні вантажівки і позашляховики. Такі транспортні засоби вимагають значних змін у виробництві та інфраструктурі.
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