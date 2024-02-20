Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США скасують суворі правила щодо викидів транспортних засобів

 

Адміністрація президента Байдена оголосила про послаблення нових правил, які обмежують забруднення викидів транспортних засобів. Цей крок дозволить автовиробникам мати більше часу на перехід до виробництва електромобілів з нульовими викидами.

Попередні вимоги, які були запропоновані Агентством з охорони навколишнього середовища (EPA), вимагали, щоб до 2032 року електричні транспортні засоби становили 67% від продажів нових легкових автомобілів та 46% від продажів нових автомобілів середнього класу. А за новими стандартами, автомобільна промисловість матиме більше часу на зниження витрат на електромобілі, а також на покращення інфраструктури зарядних станцій. Ця зміна відбулася після того, як лідери профспілок тиснули на адміністрацію, вимагаючи більш гнучких строків для розвитку електромобільної галузі та збільшення членства в профспілках серед працівників нових заводів електромобілів у США.

Причини затримок у переході на електромобілі включають неспроможність ланцюжка постачання прийняти великі електричні вантажівки і позашляховики. Такі транспортні засоби вимагають значних змін у виробництві та інфраструктурі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес