США скасують суворі правила щодо викидів транспортних засобів

Адміністрація президента Байдена оголосила про послаблення нових правил, які обмежують забруднення викидів транспортних засобів. Цей крок дозволить автовиробникам мати більше часу на перехід до виробництва електромобілів з нульовими викидами.

Попередні вимоги, які були запропоновані Агентством з охорони навколишнього середовища (EPA), вимагали, щоб до 2032 року електричні транспортні засоби становили 67% від продажів нових легкових автомобілів та 46% від продажів нових автомобілів середнього класу. А за новими стандартами, автомобільна промисловість матиме більше часу на зниження витрат на електромобілі, а також на покращення інфраструктури зарядних станцій. Ця зміна відбулася після того, як лідери профспілок тиснули на адміністрацію, вимагаючи більш гнучких строків для розвитку електромобільної галузі та збільшення членства в профспілках серед працівників нових заводів електромобілів у США.

Причини затримок у переході на електромобілі включають неспроможність ланцюжка постачання прийняти великі електричні вантажівки і позашляховики. Такі транспортні засоби вимагають значних змін у виробництві та інфраструктурі.