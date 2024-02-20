Фінансові новини
- |
- 20.02.24
- |
- 14:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польські мисливці приєднуються до фермерських протестів
11:32 20.02.2024 |
Одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Асоціація "Мисливці в дії" заявила, що 20 лютого протестуватиме разом з фермерами, щоб підтримати їхні вимоги і висловити свій протест проти нових обмежень на полювання.
"Ми не згодні з руйнуванням польського сільського господарства шляхом делегалізації полювання. Збалансоване полювання, сільське та лісове господарство - це засади безпеки нашої країни. Потрібно зупинити руйнування спадок багатьох поколінь поляків", - заявили в асоціації та закликали своїх однодумців "стати зі своїм авто за кожним фермерським трактором".
Як відомо, 20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.
Польський міністр сільського господарства напередодні протесту звернувся до них у листі, в якому окреслив пріоритети міністерства і запросив протестувальників до перемовин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція надасть Україні бойові катери в пакеті допомоги на 630 млн євро
|В уряді розмірковують над запровадженням нових податків для фінансування потреб оборони
|У Чехії домовилися про систему депозитів на імпорт українського зерна
|Відповідь на польські страйки: українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Швеції все ж приїде в Угорщину перед анонсованою ратифікацією вступу у НАТО
|У партії Орбана заявили, що готові ратифікувати членство Швеції в НАТО 26 лютого
|Наслідки санкцій та ударів безпілотників по НПЗ: В уряді Росії визнали падіння експорту бензину на 32%
|Польські фермери почали жорсткішу блокаду українського кордону. Де рух заблоковано повністю
|ВВП Ізраїлю обвалився через війну з ХАМАС
|Британія закрила одну з двох схем для в’їзду українських біженців
Бізнес
|Маск збільшив свою частку в Tesla до 20,5%
|OpenAI представила Sora - модель ШІ для перетворення тексту у відео
|Apple випустила прототип інструменту штучного інтелекту, що анімує зображення за текстовим описом
|Гарвард знову визнано найбагатшим університетом США
|Ейфорія минає: власники повертають Apple Vision Pro через дискомфорт, замалу продуктивність або непотрібність
|Суд частково задовольнив позов до OpenAI про порушення авторських прав
|ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США