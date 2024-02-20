Польські мисливці приєднуються до фермерських протестів

Одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Асоціація "Мисливці в дії" заявила, що 20 лютого протестуватиме разом з фермерами, щоб підтримати їхні вимоги і висловити свій протест проти нових обмежень на полювання.

"Ми не згодні з руйнуванням польського сільського господарства шляхом делегалізації полювання. Збалансоване полювання, сільське та лісове господарство - це засади безпеки нашої країни. Потрібно зупинити руйнування спадок багатьох поколінь поляків", - заявили в асоціації та закликали своїх однодумців "стати зі своїм авто за кожним фермерським трактором".

Як відомо, 20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Польський міністр сільського господарства напередодні протесту звернувся до них у листі, в якому окреслив пріоритети міністерства і запросив протестувальників до перемовин.