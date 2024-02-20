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АНАЛІТИКА

Євросоюз продовжив санкції проти РФ за захоплення частини територій України

 

Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії за окупацію частини території України.

Рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС, передає Укрінформ.

«Доти, доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, запроваджені Союзом, і вжити додаткових, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року», - йдеться у заяві.

Рада ЄС запровадила санкції проти Росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня розширила географічну сферу дії обмежень на всі непідконтрольні уряду України райони Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Як повідомляв Укрінформ, до других роковин початку повномасштабної російсько - української війни Європейський Союз планує схвалити 13-й пакет обмежувальних заходів проти РФ.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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