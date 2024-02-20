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АНАЛІТИКА

Майже 700 товарів: Південна Корея посилює контроль за експортом до Росії та Білорусі

 


Південна Корея цього тижня посилює експортний контроль за 682 товарами подвійного призначення до Росії та Білорусі через санкції.

Про це повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики повідомило, що згідно з переглянутими державними правилами торгівлі стратегічними товарами, Південна Корея додала майже 700 товарів, які фактично або потенційно використовуються у військових цілях, до переліку товарів, заборонених до постачання в Росію і Білорусь.

Нове правило збільшить загальну кількість товарів у списку до 1 159. Воно включатиме заборону на експорт важкої будівельної техніки, акумуляторних батарей, авіаційних компонентів і машин. До нового списку також потрапили вживані автомобілі з двигунами об'ємом 2 000 куб. см і більше, на які припадає основна частина південнокорейського експорту автомобілів до Росії.

Зміни набудуть чинності 24 лютого.

Поставки цих товарів до обох країн в принципі заборонені, хоча корейський уряд розглядатиме "виняткові випадки" в кожному конкретному випадку.

Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що країни ЄС зможуть погодити 13-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.
Ключові теги: Корея, Росія
 

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