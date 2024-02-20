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АНАЛІТИКА

Великобританія планує повністю заборонити смартфони в школах

 

Все більше людей користується мобільними телефонами, але це стає проблемою, особливо в школах. Експерти вважають, що це може заважати навчанню та шкідливо впливати на дітей. Уряд Великобританії приєднався до країн, які вирішили встановити правила, щоб обмежити використання телефонів під час уроків.

Деякі школи в Великобританії вже забороняють використання телефонів, і така політика може стати загальноприйнятою та стандартом для всіх шкіл.

Сучасні дослідження демонструють негативний вплив мобільних телефонів та соціальних мереж на психічне здоров'я молоді. Заборона телефонів у школах може створити сприятливі умови для підвищення концентрації учнів та сприяти більш активному та соціальному життю.

Влада рекомендує школам розробляти власну політику, а батькам активно співпрацювати зі школами та обговорювати з дітьми правила використання гаджетів та Інтернету вдома. Щодо нових правил: може бути повна заборона телефонів у школах, або вимкнені гаджети зберігатимуть у спеціальних шафках чи сумках.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

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