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Великобританія планує повністю заборонити смартфони в школах
09:45 20.02.2024 |
Все більше людей користується мобільними телефонами, але це стає проблемою, особливо в школах. Експерти вважають, що це може заважати навчанню та шкідливо впливати на дітей. Уряд Великобританії приєднався до країн, які вирішили встановити правила, щоб обмежити використання телефонів під час уроків.
Деякі школи в Великобританії вже забороняють використання телефонів, і така політика може стати загальноприйнятою та стандартом для всіх шкіл.
Сучасні дослідження демонструють негативний вплив мобільних телефонів та соціальних мереж на психічне здоров'я молоді. Заборона телефонів у школах може створити сприятливі умови для підвищення концентрації учнів та сприяти більш активному та соціальному життю.
Влада рекомендує школам розробляти власну політику, а батькам активно співпрацювати зі школами та обговорювати з дітьми правила використання гаджетів та Інтернету вдома. Щодо нових правил: може бути повна заборона телефонів у школах, або вимкнені гаджети зберігатимуть у спеціальних шафках чи сумках.
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