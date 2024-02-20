Путін відібрав російський завод у найбільшого світового виробника верстатів

Російський президент путін забрав у власників і передав у тимчасове управління Росмайну 100% ТОВ "Ульяновський верстатобудівний завод", що належать німецькій Gildemeister Beteiligungen GmbH.

Відповідний указ від 19 лютого розміщено на російському офіційному порталі правових актів, передає Інтерфакс.

"Ульяновський верстатобудівний завод" входить до складу німецько-японського концерну DMG Mori - одного з найбільших виробників верстатів у світі. Завод розпочав роботу у 2015 році, він випускав широкий асортимент токарних та фрезерних верстатів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну DMG Mori оголосила про згортання діяльності в країні та зупинку роботу свого російського заводу. Проте насправді не зробила цього, писали російські ЗМІ.

За їх даними, попри обіцянки продовжує працювати у Росії DMG Mori продовжувала постачати обладнання для виробництва російської зброї, а обидві російські юридичні особи DMG Mori - ТОВ "ДМГ Мори Рус" та ТОВ "Ульяновський верстатобудівний завод" - продовжували діяльність, не змінивши власників.

Журналісти з'ясували, що DMG Mori продавала верстати в Росії через посередників, серед яких два сертифікованих партнери - ТОВ "Сервіс Про" та ТОВ "Сервіс Плюс", пов'язані з Андрєм Соколовим - співробітником головної компанії DMG Mori у Німеччині.

У травні 2023 року DMG Mori повідомила Financial Times про нібито розкрадання своїх верстатів у РФ, заперечуючи причетність до продовження виробництва у Росії.

20 вересня 2023 року НАЗК внесло DMG Moriдо списку міжнародних спонсорів війни.

DMG Mori має 16 виробничих заводів і 113 торгово-сервісних центрів у 88 країнах світу. Послуги компанії охоплюють увесь життєвий цикл верстата, включно з навчанням, ремонтом, технічним обслуговуванням та обслуговуванням запасних частин.