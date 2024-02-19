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Путін дозволив російському банку купити «дочку» британської HSBC
22:27 19.02.2024 |
Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження, яке дозволяє російському "Експобанку" купити 100% акцій російської "дочки" британської банківської групи HSBC - ТОВ "Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)".
Про це пише Forbes Russia.
HSBC домовилася про продаж свого бізнесу в Росії Експобанку в липні 2022 року. Спочатку група очікувала, що угоду з продажу "Ейч-ес-бі-сі Банку" закриють в першій половині 2023 року.
У своєму звіті за другий квартал того ж року HSBC заявила, що перенесла цей термін на другу половину 2023 року.
У жовтні 2023 року група перенесла очікувану дату закриття угоди з продажу своєї російської "дочки" на першу половину 2024 року.
У грудні 2023 року управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США ввело санкції проти "Експобанку".
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