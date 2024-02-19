Фон дер Ляєн вдруге балотуватиметься на посаду очільниці ЄК

Чинна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у понеділок, 19 лютого, оголосила, що балотуватиметься на цю посаду на другий термін, пообіцявши захищати блок від сил, які прагнуть його розділити, повідомляє AFP.

"Ми повинні захищатися від розколів зсередини та ззовні. Я впевнена, що у нас є сили для цього, і це завдання, яке я поставила перед собою", - сказала вона в Берліні після зустрічі з членами правління консервативної партії "Християнсько-демократичний Союз" (ХДС), яку вона представляє.

Під час зустрічі партійне керівництво одноголосно вирішило підтримати кандидатуру фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії наступного скликання. "Я ухвалюю дуже свідоме і добре зважене рішення. Я хотіла б балотуватися на другий термін і дуже вдячна ХДС за те, що вони сьогодні висунули мене головним кандидатом від ЄНП", - цитує слова фон дер Ляєн Reuters.

Її кандидатуру підтримав і голова сестринського до ХДС "Християнсько-соціального союзу" (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder). "Вона продемонструвала сильне лідерство протягом останніх п'яти років і добре провела Європу через кризи. ХСС буде рішуче підтримувати її", - наголосив він.

Очікується, що надалі кандидатуру політикині мають схвалити на з'їзді загальноєвропейської правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), який відбудеться в березні в Бухаресті.

Перша жінка на чолі ЄК

65-річна фон дер Ляєн, яка дотримується консервативної політики, у 2019 році стала першою жінкою-очільницею виконавчого органу ЄС. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, ЄНП в ЄС зараз має найбільшу підтримку, тому кандидат від цієї політсили на посаду голови ЄК має високі шанси її посісти.

У разі перемоги фон дер Ляєн почне свій другий термін на посаді у той час, коли Європа зосереджена на питанні, як зміцнити свою безпеку на тлі війни РФ проти України і реальних шансів на повернення колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому, зазначає Reuters.

Лідери 27 країн-членів ЄС оберуть президента Єврокомісії після виборів до Європарламенту в червні. На цю посаду обирають кандидата з групи, яка посіла перше місце на виборах до ЄС.