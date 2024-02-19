Прямі іноземні інвестиції в Китай у 2023 році зросли на $33 млрд, мінімально з 1998 року

Зростання прямих інвестиційних зобов'язань Китаю - індикатора прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у країну - у 2023 році сповільнилося на 81,7% порівняно з попереднім роком і становило мінімальні з 1998 року $33 млрд, згідно з оприлюдненими в неділю даними Державного управління валютного контролю (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР.

Водночас у четвертому кварталі минулого року прямі інвестиційні зобов'язання зросли на $17,5 млрд.

Ці зобов'язання відображають розмір невиведеного з Китаю прибутку іноземних підприємств і вкладення в його ринки капіталу.

SAFE також повідомило, що додатне сальдо рахунку поточних операцій країни 2023 року становило $264,2 млрд, або близько 1,5% ВВП. Профіцит торгівлі товарами становив $608 млрд (другий за величиною показник за всю історію), дефіцит торгівлі послугами - $229,4 млрд.