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АНАЛІТИКА

У Швейцарії пропонують скасувати заборону на будівництво нових АЕС

 

Учасники кампанії "Електрика для всіх і завжди" у Швейцарії в п'ятницю, 16 лютого, передали Федеральній раді країни підписану 130 тисячами людей петицію із закликом зняти заборону на будівництво нових атомних електростанцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Учасники ініціативи ще з вересня 2022 року збирали підписи для референдуму, на якому пропонують включити до конституції Швейцарії положення про те, що "дозволяється будь-яка форма виробництва кліматично безпечної електроенергії".

До кампанії "Електрика для всіх і завжди" входять представники правих партій Швейцарії та бізнес-кіл, які наголошують, що відмова від АЕС була невиправданою через екологічність цього джерела енергії.

Швейцарський уряд або парламент ще можуть підготувати контрпропозиції до ініціативи, що загальмує її винесення на референдум.

Рішення Швейцарії відмовитися від ядерної енергетики було підтримане на референдумі 2017 року, який також підтримав плани уряду просувати сталу енергетику з субсидіями на розвиток сонячної, вітрової та гідроенергетики.

У 2019 році Швейцарія вивела з експлуатації Мюленберзьку АЕС після 47 років роботи в межах процесу відмови від атомної енергії.

Але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зростання цін на енергоресурси в країні знову почали обговорювати повернення АЕС. Швейцарія влітку покладається на гідроенергію, але в інші пори року змушена імпортувати енергію, передусім з Франції.
 

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