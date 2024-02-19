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На кордоні з Польщею у чергах стоять близько 3000 вантажівок
10:55 19.02.2024 |
Польські фермери-протестувальники продовжують обмежувати рух для вантажівок автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Дорогуськ - Ягодин», «Гребенне - Рава-Руська», «Медика - Шегині», «Зосин-Устилуг», «Долгобичув-Угринів» та «Корчова - Краківець».
Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках.
«18 лютого на напрямку «Ягодин» вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі. Станом на ранок на цих шести напрямках сукупно на території Польщі в бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2900 вантажівок, найбільше - на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» і «Краківець», - сказав речник.
Він зауважив, що відмічається суттєве зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які за добу перетинають кордон, особливо по напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Шегині».
Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у двох напрямках, не пропускають навіть швидкопсувні, небезпечні та гуманітарні вантажі.
16 лютого міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив з польським колегою ситуацію на українсько-польському кордоні, переговори продовжаться і цього тижня.
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