Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки ОАЕ обмежили розрахунки з РФ і почали закривати рахунки клієнтів-росіян – ЗМІ

 

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією і стали закривати компаніям і фізособам рахунки.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на бізнесменів, які працюють в ОАЕ, та представника об'єднання "Деловая Россия".

Тенденцію також підтвердили податкові та юридичні консультанти. Про проблему знають в уряді РФ, хоча вважають її некритичною і вирішуваною, розповіло виданню близьке до Кабміну РФ джерело.

"Зараз банки ОАЕ гроші з Росії не приймають і у зворотний бік платежі не проводять", - повідомив газеті представник "Деловой России".

За його словами, банки ОАЕ продовжують закривати рахунки компаніям, власники яких є громадянами Росії, "зокрема і з непрозорих причин".

Зазначаться, що банки ОАЕ почали посилювати політику щодо клієнтів із громадянством РФ восени 2023 року. Тоді кредитні організації перестали приймати платежі з Росії.

"У ланцюжок оплати довелося додавати банк у Гонконзі, але з лютого 2024 року і він відмовився від співпраці, розрахунки тепер ведуть у криптовалюті.

Для компаній із російськими бенефіціарами, які не отримують грошей із Росії і не переказують у Росію, ускладнилася ситуація з банківським обслуговуванням", - розповіли співрозмовники видання.

"Ведомости" зазначають, що обмеження для клієнтів-росіян банки ОАЕ запровадили до того, як у грудні 2023 року США оголосили про вторинні санкції. Джерела газети припускають, що це може бути пов'язано зі значною часткою іноземних акціонерів у великих кредитних організаціях.

Співрозмовники видання зазначили, що відкрити рахунок у банках ОАЕ для фізичних або юридичних осіб із Росії все ще можливо, але процедура займає більше часу, а прискорити її можуть особисті знайомства з представниками місцевих еліт.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ОАЕ, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9719
  0,0235
 0,06
EUR
 1
 40,8919
  0,1201
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9282  0,24 0,64 38,4389  0,22 0,58
EUR 40,8682  0,24 0,60 41,6400  0,27 0,66

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2800  0,43 1,14 38,3000  0,43 1,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес