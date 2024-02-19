Банки ОАЕ обмежили розрахунки з РФ і почали закривати рахунки клієнтів-росіян – ЗМІ

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією і стали закривати компаніям і фізособам рахунки.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на бізнесменів, які працюють в ОАЕ, та представника об'єднання "Деловая Россия".

Тенденцію також підтвердили податкові та юридичні консультанти. Про проблему знають в уряді РФ, хоча вважають її некритичною і вирішуваною, розповіло виданню близьке до Кабміну РФ джерело.

"Зараз банки ОАЕ гроші з Росії не приймають і у зворотний бік платежі не проводять", - повідомив газеті представник "Деловой России".

За його словами, банки ОАЕ продовжують закривати рахунки компаніям, власники яких є громадянами Росії, "зокрема і з непрозорих причин".

Зазначаться, що банки ОАЕ почали посилювати політику щодо клієнтів із громадянством РФ восени 2023 року. Тоді кредитні організації перестали приймати платежі з Росії.

"У ланцюжок оплати довелося додавати банк у Гонконзі, але з лютого 2024 року і він відмовився від співпраці, розрахунки тепер ведуть у криптовалюті.

Для компаній із російськими бенефіціарами, які не отримують грошей із Росії і не переказують у Росію, ускладнилася ситуація з банківським обслуговуванням", - розповіли співрозмовники видання.

"Ведомости" зазначають, що обмеження для клієнтів-росіян банки ОАЕ запровадили до того, як у грудні 2023 року США оголосили про вторинні санкції. Джерела газети припускають, що це може бути пов'язано зі значною часткою іноземних акціонерів у великих кредитних організаціях.

Співрозмовники видання зазначили, що відкрити рахунок у банках ОАЕ для фізичних або юридичних осіб із Росії все ще можливо, але процедура займає більше часу, а прискорити її можуть особисті знайомства з представниками місцевих еліт.