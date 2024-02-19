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Столтенберг проти ідеї загальноєвропейської ядерної зброї
10:12 19.02.2024 |
Ідея створення загальноєвропейського ядерного арсеналу, яку обговорюють деякі політики в Європі, не має жодної користі для НАТО, заявив у суботу генсек альянсу Єнс Столтенберг.
"Це не має жодної користі", - заявив він на Мюнхенській конференції з безпеки у відповідь на прохання дати оцінку такому варіанту.
Столтенберг нагадав, що в НАТО ядерною зброєю володіють США, Велика Британія і Франція: ці країни координують свої дії, проводять спільні навчання і загалом успішно забезпечують ядерне стримування.
"Ідея якоїсь паралельної системи: розробки без США і Великої Британії деякими членами НАТО військових ядерних можливостей лише послабить нашу систему ядерного стримування, яка протягом десятиліть демонструвала свою ефективність", - підсумував Столтенберг.
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