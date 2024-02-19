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Блокада фермерів у Польщі: один КПП повністю заблокували, руху поїздів намагалися перешкодити
08:59 19.02.2024 |
Польські фермери повністю заблокували в обидва боки рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин", а також намагалися перешкодити руху поїздів.
Як пише "Європейська правда", про це інформує Державна митна служба України.
Як йдеться в повідомленні, на автомобільному напрямку сполучення з 9:00 години за київським часом рух вантажівок в обидві сторони на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" повністю заблоковано польськими фермерами, які проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту.
Зазначають, що всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз.
"З 15:30 по 17:30 на залізничній станції "Дорогуськ" протестувальники намагались блокувати залізничні колії, втім поліція Республіки Польща цьому завадила. На даний час рух поїздів відбувається у штатному режимі", - заявили у відомстві.
Державна митна служба України зауважила, що пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку без черг.
Раніше у Держприкордонслужбі припустили, що через блокаду польськими фермерами пунктів пропуску може затримуватись доставка гуманітарної допомоги.
Станом на п'ятницю, 16 лютого, польські фермери блокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Перед цим глава уряду Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок.
Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори з Україною щодо умов експорту деякої агропродукції перебувають на завершальній стадії.
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