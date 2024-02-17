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Суд штату Нью-Йорк оштрафував Трампа на понад $350 млн у справі про шахрайство
23:21 16.02.2024 |
Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон 16 лютого визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про шахрайство з нерухомістю й зобов'язав його сплатити 355 мільйонів доларів штрафу та наклав обмеження на бізнес-діяльність у штаті.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.
Суддя ухвалив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити. Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких - шахрайство, підробку документів, складання неправдивих фінансових звітів.
Окрім штрафу, суд заборонив Трампу протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій компанії штату, включно з власною, і протягом двох років - його синам (один із них, Ерік Трамп, нині є виконавчим директором Trump Organization).
Також Енгорон зобов'язав продовжити на три роки термін повноважень незалежного наглядача у Trump Organization, який має стежити за дотриманням компанією закону Нью-Йорку.
Як зазначає The New York Times, з урахуванням відсотків фактична сума штрафу, яку має сплатити експрезидент США, перевищить 400 мільйонів доларів. Найімовірніше, він оскаржить рішення суду протягом 30 днів, відведених законом.
Про розслідування щодо бізнес-імперії Трампа стало вперше відомо у 2019 році після того, як The New York Times опублікувало розслідування про його шахрайство з податковою звітністю. Відповідно до неї, бізнес Трампа не декларував прибутків і, як наслідок, не платив податки до бюджету штату Нью-Йорк, де зареєстрований.
У вересні 2022 року генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство експрезидента США з нерухомістю.
Тим часом інший суд над Трампом у Нью-Йорку - у справі про виплати порноакторам для впливу на результати виборів 2016 року - почнеться, найімовірніше, наприкінці березня.
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