Російська влада повідомила про смерть Навального в колонії

Російський опозиціонер Олексій Навальний після прогулянки в колонії відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши, повідомляє російська федеральна служба виконання покарань.

Лікарі швидкої медичної допомоги констатували його смерть, зазначено в повідомленні.

"Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються", - йдеться у повідомленні відомства (цитати за "Інтерфаксом").

Захисник Навального повідомив, що поки що від коментарів утримується.

"За рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую. Зараз розбираємося. Адвокат у Олексія був у середу. Все тоді було нормально", - повідомив адвокат Навального Леонід Соловйов "Новій газеті".

BBC поки що не вдалося зв'язатися з представниками Навального.

Навальний відбував термін у колонії особливого режиму у селищі Харп за полярним колом.

Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила, що направляє комісію до колонії, де помер Навальний.

Причини смерті Навального мають з'ясувати медики, заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.

"Наскільки ми знаємо, зараз з усіма чинними правилами федеральна служба виконання покарань займається всіма перевірками, з'ясуванням і так далі. Тут не потрібні якісь доручення, тому що з цього приводу є певне зведення правил", - сказав Пєсков журналістам.