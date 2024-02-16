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АНАЛІТИКА

Морський експорт нафтопродуктів з росії впав у січні

 

Експорт морських нафтопродуктів з росії у січні впав на 8,6% порівняно з роком раніше і на 2% порівняно з попереднім місяцем, до 10,792 млн тонн, через зниження переробки і незапланований ремонт нафтопереробних заводів (НПЗ), показали дані галузевих джерел і розрахунки Reuters.

За останні два місяці кілька великих російських НПЗ постраждали від атак безпілотників і збоїв. У результаті переробка нафти в січні впала на 4% порівняно з роком раніше і на 1,4% порівняно з попереднім місяцем, пише газета «Коммерсант».

Загальний експорт нафтопродуктів через балтійські порти «приморськ», «висоцьк», «санкт-петербург» і «усть-луга» минулого місяця впав на 13,7% порівняно з аналогічним періодом торік і на 6% порівняно з груднем, до 5,646 млн тонн, свідчать дані ринкових джерел.

Експорт палива через порти Чорного і Азовського морів росії минулого місяця знизився на 5,2% порівняно з січнем 2023 року, до 4,296 млн тонн.

Експортні постачання нафтопродуктів з російських арктичних портів у мурманську й архангельську впали в січні на 10,6% в річному вимірі, до 184,1 тис. тонн.

Експортні завантаження палива в далекосхідних портах росії зросли на 24,3% з січня минулого року, до 666 300 тонн, свідчать дані джерел і розрахунки Reuters.

Торік росія оголосила про добровільне скорочення експорту сирої нафти й палива на 300 тис. барелів на день (б/д) і 200 тис. б/д відповідно від середнього показника за травень-червень 2023 року для підтримки енергетичних ринків.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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