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АНАЛІТИКА

Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

 

Польські протестувальники заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Краківець - Корчова". Це вже шостий пункт пропуску на польсько-українському кордоні, заблокований польськими аграріями.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на в'їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок.

Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п'ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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