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АНАЛІТИКА

У Фінляндії назвали терміни відновлення роботи пошкодженого газогону Balticconnector

 

Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland прогнозує, що газопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію й був пошкоджений у жовтні 2023 року, відновить роботу у квітні.

Про це Gasgrid Finland повідомив 15 лютого, пише "Європейська правда".

Фінський оператор ГТС вказав, що підготовка до ремонтних робіт на Balticconnector спільно з естонським оператором Elering "відбувається відповідно до планів", і з четверга вони переходять до практичної підготовки ремонту.

Ремонтні роботи в морі планується розпочати на початку березня, а орієнтовна дата введення Balticconnector в експлуатацію - 22 квітня, кажуть у Gasgrid Finland, "за умови, що ремонтні роботи, які незабаром розпочнуться, будуть виконані згідно з планом".

Оператор застерігає, що на тривалість ремонту можуть вплинути погодні умови, зокрема заледеніння в Балтійському морі.

Як відомо, органи влади Фінляндії та Естонії розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни.

Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об'єктів. Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.
 

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