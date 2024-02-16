Фінансові новини
- |
- 16.02.24
- |
- 10:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарія вивчить можливість депортації шукачів притулку в треті країни
09:45 16.02.2024 |
Федеральний уряд Швейцарії планує підготувати техніко-економічний звіт про можливе вислання шукачів притулку до третіх країн на тлі реформи системи надання притулку в Європейському Союзі та пошуку шляхів протидії нелегальній міграції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.
Швейцарський уряд оголосив про підготовку доповіді у відповідь на звернення депутата Андреа Кароні. Він обґрунтував звернення тим, що все більше країн і ЄС працюють над реформами, які дозволять проводити процедури надання притулку ближче до країн походження біженців.
Раніше Федеральна рада Швейцарії вважала, що процедури надання притулку за кордоном не є можливими як з юридичних, так і з практичних причин.
У майбутньому звіті врахують дискусії в Європейському Союзі на тему депортації шукачів притулку та проаналізують сумісність цієї практики із законодавством Швейцарії та її міжнародними зобов'язаннями.
Звіт готується на тлі запланованої на весну 2024 року дискусію в парламенті Швейцарії про те, куди країна може депортувати громадян Еритреї, яким відмовили в наданні притулку.
Британія, як відомо, є наразі єдиною європейською країною, яка уклала угоду про депортацію шукачів притулку до третьої країни - Руанди. Але її ратифікація була заблокована минулого місяця в британській Палаті лордів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна почала отримувати від Німеччини пакет військової допомоги на 100 млн євро
|Відставка Залужного знизила рівень довіри українців до Зеленського
|Залужний очолює рейтинг довіри українців
|Ніхто не буде питати: Мін'юст хоче радикально мобілізовувати засуджених
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|У Фінляндії назвали терміни відновлення роботи пошкодженого газогону Balticconnector
|Швейцарія вивчить можливість депортації шукачів притулку в треті країни
|Парламент Греції проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів
|Росія навряд чи зможе розмістити ядерну боєголовку в космосі, - Reuters
|Угорщина приєднається до коаліції НАТО з розмінування України
|Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого без голосування щодо допомоги Україні
Бізнес
|Оновлений Aston Martin Vantage конкуруватиме з Porsche 911 Turbo S
|Нейромережі використовували для виробництва фальшивих посвідчень особи, щоб пройти верифікацію на криптобіржах
|Meta дозволить відключати політичний контент в Instagram і Threads
|У США обмежили використання ШІ для ухвалення рішень про медичне страхування
|ЄС ратифікував угоду, яка регулює штучний інтелект
|Porsche презентував оновлений седан Taycan
|Перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер запустять для продажу у 2024-му, а за два роки — 10 000-кубітний