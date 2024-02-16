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АНАЛІТИКА

Швейцарія вивчить можливість депортації шукачів притулку в треті країни

 

Федеральний уряд Швейцарії планує підготувати техніко-економічний звіт про можливе вислання шукачів притулку до третіх країн на тлі реформи системи надання притулку в Європейському Союзі та пошуку шляхів протидії нелегальній міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Швейцарський уряд оголосив про підготовку доповіді у відповідь на звернення депутата Андреа Кароні. Він обґрунтував звернення тим, що все більше країн і ЄС працюють над реформами, які дозволять проводити процедури надання притулку ближче до країн походження біженців.

Раніше Федеральна рада Швейцарії вважала, що процедури надання притулку за кордоном не є можливими як з юридичних, так і з практичних причин.

У майбутньому звіті врахують дискусії в Європейському Союзі на тему депортації шукачів притулку та проаналізують сумісність цієї практики із законодавством Швейцарії та її міжнародними зобов'язаннями.

Звіт готується на тлі запланованої на весну 2024 року дискусію в парламенті Швейцарії про те, куди країна може депортувати громадян Еритреї, яким відмовили в наданні притулку.

Британія, як відомо, є наразі єдиною європейською країною, яка уклала угоду про депортацію шукачів притулку до третьої країни - Руанди. Але її ратифікація була заблокована минулого місяця в британській Палаті лордів.
 

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