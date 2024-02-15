Міністерка фінансів США обговорила з європейськими лідерами конфіскацію активів РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що протягом останніх днів обговорювала з європейськими лідерами потенційну конфіскацію російських активів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Всі, хто брав участь у цих розмовах, бачать потенційну вигоду в тому, щоб знайти законний спосіб, як на національному, так і на міжнародному рівні, використати економічну цінність цих активів на постійній основі для надання підтримки Україні", - сказала Єллен журналістам в Детройті.

У понеділок міністерка фінансів пообідала у Вашингтоні з президенткою Європейського центробанку Крістін Лагард, а минулого тижня зустрілася з канцлером Німеччини Олафом Шольцом разом із президентом Джо Байденом.

І ЄЦБ, і Німеччина раніше висловили занепокоєння щодо конфіскації російських активів.

Відповідаючи на запитання, чи Шольц або Лагард висловили готовність до конфіскації заморожених активів, Єллен сказала, що не готова розкривати деталі переговорів.

"Це теми, які я обговорювала. Я не збираюся деталізувати приватні розмови, але всі ми визнаємо, що постійна, цілеспрямована підтримка України є вкрай важливою... Існує цілий ряд ризиків і потенційних негативних наслідків, і ми дуже ретельно вивчаємо їх і думаємо, як їх можна пом'якшити", - сказала вона.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Ради Євросоюзу, яке наближає створення механізму з використання заморожених російських активів на користь України.

Нагадаємо, Рада ЄС 12 лютого вирішила, що депозитарії, які володіють замороженими активами Центробанку РФ на суму понад мільйон євро, повинні окремо обліковувати надприбутки з їхнього використання та зберігати їх на окремому рахунку.

Це рішення стало першим кроком для створення механізму передання цих надприбутків на користь України.

За офіційними даними, внаслідок санкцій проти Росії на території ЄС, Австралії та країн "Групи семи" були знерухомлені близько 260 мільярдів євро активів Центробанку РФ, причому на ЄС припадають понад дві третини суми.