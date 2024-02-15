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АНАЛІТИКА

У Латвії офіційно дозволили конфісковувати авто на російських номерах і передавати їх Україні

 

У Латвії після 14 лютого 2024 року закінчився термін переоформлення автомобілів на російських номерах на латвійську реєстрацію. Не перереєстровані автомобілі конфісковуватимуть та передаватимуть Україні.

Як пише Delfi, до 14 лютого цього року в Реєстрі транспортних засобів та їх водіїв Дирекції безпеки дорожнього руху Латвії було перереєстровано 25 автомобілів, раніше зареєстрованих у Росії.

Таким чином, з середини листопада 2023 року, коли набули чинності поправки до закону про дорожній рух, які передбачають заборону перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів,14 лютого в Латвії було перереєстровано загалом 46 транспортних засобів.

Законом передбачено, що власник зареєстрованого в Росії транспортного засобу повинен зареєструвати його або вивезти з Латвії не пізніше 14 лютого 2024 року.

Водночас використання зареєстрованих у Росії транспортних засобів у дорожньому русі на території Латвії дозволено, якщо людина збирається проїхати через Латвію транзитом, але це можна зробити лише один раз.

Якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає з Латвії, а також якщо буде виявлено, що його незаконно використовують у дорожньому русі, він буде конфіскований. Планується, що конфісковані автомобілі передадуть Україні.

Раніше повідомлялося, що станом на середину грудня 2023 року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Їхня загальна вартість становить понад 903 тис. євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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