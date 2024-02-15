Фінансові новини
- |
- 15.02.24
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Латвії офіційно дозволили конфісковувати авто на російських номерах і передавати їх Україні
17:36 15.02.2024 |
У Латвії після 14 лютого 2024 року закінчився термін переоформлення автомобілів на російських номерах на латвійську реєстрацію. Не перереєстровані автомобілі конфісковуватимуть та передаватимуть Україні.
Як пише Delfi, до 14 лютого цього року в Реєстрі транспортних засобів та їх водіїв Дирекції безпеки дорожнього руху Латвії було перереєстровано 25 автомобілів, раніше зареєстрованих у Росії.
Таким чином, з середини листопада 2023 року, коли набули чинності поправки до закону про дорожній рух, які передбачають заборону перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів,14 лютого в Латвії було перереєстровано загалом 46 транспортних засобів.
Законом передбачено, що власник зареєстрованого в Росії транспортного засобу повинен зареєструвати його або вивезти з Латвії не пізніше 14 лютого 2024 року.
Водночас використання зареєстрованих у Росії транспортних засобів у дорожньому русі на території Латвії дозволено, якщо людина збирається проїхати через Латвію транзитом, але це можна зробити лише один раз.
Якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає з Латвії, а також якщо буде виявлено, що його незаконно використовують у дорожньому русі, він буде конфіскований. Планується, що конфісковані автомобілі передадуть Україні.
Раніше повідомлялося, що станом на середину грудня 2023 року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Їхня загальна вартість становить понад 903 тис. євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Відставка Залужного знизила рівень довіри українців до Зеленського
ТОП-НОВИНИ
|Залужний очолює рейтинг довіри українців
|Ніхто не буде питати: Мін'юст хоче радикально мобілізовувати засуджених
|«Рамштайн»-19: партнери запустили коаліції ППО і дронів
|Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на його відрядження за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Члени НАТО зобов’язалися поставити ЗСУ мільйон дронів
|Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг
|Міністерка фінансів США обговорила з європейськими лідерами конфіскацію активів РФ
|У Латвії офіційно дозволили конфісковувати авто на російських номерах і передавати їх Україні
|США перехопили партію зброї для хуситів, яку відправили з Ірану
|Іспанія анонсувала швидку передачу Україні бронемашин M113 та іншого обладнання
Бізнес
|Meta дозволить відключати політичний контент в Instagram і Threads
|У США обмежили використання ШІ для ухвалення рішень про медичне страхування
|ЄС ратифікував угоду, яка регулює штучний інтелект
|Porsche презентував оновлений седан Taycan
|Перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер запустять для продажу у 2024-му, а за два роки — 10 000-кубітний
|Тайвань звинуватив Китай у крадіжці технологій виробництва мікросхем
|Техкомпанії скоротили 34 тисячі робочих місць із початку року через ставку на ШІ