США перехопили партію зброї для хуситів, яку відправили з Ірану

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) 15 лютого повідомило про перехоплення партії військової допомоги з Ірану, яка призначалася для повстанців-хуситів у Ємені.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначають у CENTCOM, човна з іранською військовою допомогою виявив ще 28 січня корабель Берегової охорони США в Аравійському морі.

На борту судна виявили понад 200 пакунків, що містили компоненти для балістичних ракет середньої дальності, вибухівку, компоненти безпілотних підводних та надводних апаратів, комунікаційне і мережеве обладнання військового призначення, пускові установки протитанкових керованих ракет та інші військові компоненти.

"Подальше постачання Іраном сучасних звичайних озброєнь хуситам продовжує підривати безпеку міжнародного судноплавства і вільний потік торгівлі", - заявив командувач CENTCOM Майкл Ерік Курилла.

Від середини листопада бойовики-хусити в Ємені неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.

У відповідь США із союзниками розгорнули місію із захисту цивільного судноплавства й регулярно повідомляють про збиття ракет і дронів хуситів. ЗМІ також повідомили, що адміністрація Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.