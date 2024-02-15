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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
США перехопили партію зброї для хуситів, яку відправили з Ірану
17:33 15.02.2024 |
Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) 15 лютого повідомило про перехоплення партії військової допомоги з Ірану, яка призначалася для повстанців-хуситів у Ємені.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як зазначають у CENTCOM, човна з іранською військовою допомогою виявив ще 28 січня корабель Берегової охорони США в Аравійському морі.
На борту судна виявили понад 200 пакунків, що містили компоненти для балістичних ракет середньої дальності, вибухівку, компоненти безпілотних підводних та надводних апаратів, комунікаційне і мережеве обладнання військового призначення, пускові установки протитанкових керованих ракет та інші військові компоненти.
"Подальше постачання Іраном сучасних звичайних озброєнь хуситам продовжує підривати безпеку міжнародного судноплавства і вільний потік торгівлі", - заявив командувач CENTCOM Майкл Ерік Курилла.
Від середини листопада бойовики-хусити в Ємені неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.
У відповідь США із союзниками розгорнули місію із захисту цивільного судноплавства й регулярно повідомляють про збиття ракет і дронів хуситів. ЗМІ також повідомили, що адміністрація Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.
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