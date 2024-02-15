Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США перехопили партію зброї для хуситів, яку відправили з Ірану

США перехопили партію зброї для хуситів, яку відправили з Ірану
 

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) 15 лютого повідомило про перехоплення партії військової допомоги з Ірану, яка призначалася для повстанців-хуситів у Ємені.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначають у CENTCOM, човна з іранською військовою допомогою виявив ще 28 січня корабель Берегової охорони США в Аравійському морі.

На борту судна виявили понад 200 пакунків, що містили компоненти для балістичних ракет середньої дальності, вибухівку, компоненти безпілотних підводних та надводних апаратів, комунікаційне і мережеве обладнання військового призначення, пускові установки протитанкових керованих ракет та інші військові компоненти.

США перехопили партію зброї для хуситів, яку відправили з Ірану

 

"Подальше постачання Іраном сучасних звичайних озброєнь хуситам продовжує підривати безпеку міжнародного судноплавства і вільний потік торгівлі", - заявив командувач CENTCOM Майкл Ерік Курилла.

Від середини листопада бойовики-хусити в Ємені неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.

У відповідь США із союзниками розгорнули місію із захисту цивільного судноплавства й регулярно повідомляють про збиття ракет і дронів хуситів. ЗМІ також повідомили, що адміністрація Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9484
  0,2250
 0,59
EUR
 1
 40,7718
  0,0966
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8815  0,10 0,26 38,4059  0,11 0,28
EUR 40,7467  0,11 0,26 41,5093  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0100  0,08 0,21 38,0400  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес