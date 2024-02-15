Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Економіка Британії впала у рецесію. Щоб повернутися до зростання, бізнесу знизять податки

 

В економіці Великої Британії почалася рецесія після двох кварталів падіння ВВП: на 0,1% у третьому кварталі та на 0,3% у четвертому кварталі 2023 року. Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані британського Управління національної статистики.

За весь минулий рік економіка Британії зросла на 0,1%, порівнюючи з 2022 роком.

Падіння ВВП у четвертому кварталі стало найбільшим з першого кварталу 2021 року, коли Велика Британія запровадила нові обмеження через COVID-19. Промисловий, будівельний і торговий сектори зробили найбільший внесок у зниження ВВП в останні три місяці минулого року.

Британська економіка перебуває у стагнації вже майже два роки, хоча рецесії в країні стають дедалі рідкісними.

Пандемія COVID-19 спровокувала рецесію на початку 2020 року. До цього глобальна фінансова криза призвела до рецесії, яка тривала рік, з другого кварталу 2008 року до другого кварталу 2009 року.

Уряд Великої Британії усвідомлює проблеми, з якими наразі стикається економіка країни, і готується на початку березня оголосити про пакет стимулів для відновлення зростання.

Очікується, що ключовими стимулами стануть зниження податків для бізнесу та програми фінансової підтримки компаній. Прогнозується, що на тлі сповільнення інфляції (до 4% за січень) Банк Англії почне знижувати ключові ставки цього року, що має здешевити кредити для бізнесу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9484
  0,2250
 0,59
EUR
 1
 40,7718
  0,0966
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8815  0,10 0,26 38,4059  0,11 0,28
EUR 40,7467  0,11 0,26 41,5093  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0100  0,08 0,21 38,0400  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес