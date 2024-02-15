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Економіка Британії впала у рецесію. Щоб повернутися до зростання, бізнесу знизять податки
15:59 15.02.2024 |
В економіці Великої Британії почалася рецесія після двох кварталів падіння ВВП: на 0,1% у третьому кварталі та на 0,3% у четвертому кварталі 2023 року. Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані британського Управління національної статистики.
За весь минулий рік економіка Британії зросла на 0,1%, порівнюючи з 2022 роком.
Падіння ВВП у четвертому кварталі стало найбільшим з першого кварталу 2021 року, коли Велика Британія запровадила нові обмеження через COVID-19. Промисловий, будівельний і торговий сектори зробили найбільший внесок у зниження ВВП в останні три місяці минулого року.
Британська економіка перебуває у стагнації вже майже два роки, хоча рецесії в країні стають дедалі рідкісними.
Пандемія COVID-19 спровокувала рецесію на початку 2020 року. До цього глобальна фінансова криза призвела до рецесії, яка тривала рік, з другого кварталу 2008 року до другого кварталу 2009 року.
Уряд Великої Британії усвідомлює проблеми, з якими наразі стикається економіка країни, і готується на початку березня оголосити про пакет стимулів для відновлення зростання.
Очікується, що ключовими стимулами стануть зниження податків для бізнесу та програми фінансової підтримки компаній. Прогнозується, що на тлі сповільнення інфляції (до 4% за січень) Банк Англії почне знижувати ключові ставки цього року, що має здешевити кредити для бізнесу.
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