Допомагають РФ качати нафту: Weatherford потрапила до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зарахувало ірландсько-американську компанію Weatherford International до списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Компанія продовжує працювати в Росії, платити там податки та забезпечувати технологічні можливості країни-агресора у нафтовій галузі.

Weatherford спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам. Вона працює в Росії 16 років, створила там понад 2500 робочих місць та має на території РФ сервісні підприємства, бази й підприємства машинобудування.

У Росії Weatherford представлена ​​через ТОВ "Везерфорд Холдінгз (Рус)", ТОВ "Везерфорд" та ТОВ "Везерфорт Бізнес Сервіс". У 2022 році вони разом сплатили податки до бюджету агресора більш як на $15 млн.

Серед партнерів Weatherford у Росії - нафтова компанія "Роснєфть", яка є основним замовником її послуг.

Компанія також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з РФ. У період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів до Росії майже на $1,5 млн. Серед них матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості.

Weatherford має намір виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками у Росії. Компанія успішно перебудувала канали постачання обладнання після накладення санкцій на РФ, замінивши постачальників на російські чи інші іноземні компанії. Це демонструє не лише економічну та технологічну підтримку агресора компанією, а й ідеологічну, зазначають у НАЗК.