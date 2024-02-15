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Microsoft вкладе $3,5 млрд у Німеччину – Шольц привітав масштабну інвестицію
15:52 15.02.2024 |
Німецький канцлер Олаф Шольц привітав заяву компанії Microsoft про те, що вона інвестує майже 3,3 млрд євро ($3,5 млрд) в Німеччину протягом наступних двох років.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
$3,5 млрд - це найбільша одноразова інвестиція за 40-річну історію Microsoft в Німеччині. Вона включає програму навчання штучного інтелекту, яка має на меті охопити до 1,2 млн осіб.
"Ми робимо це через величезну довіру, яку ми маємо до Німеччини", - сказав президент Microsoft Бред Сміт у четвер.
Сміт зазначив, що Німеччина посіла друге місце в Європі за створенням додатків на основі штучного інтелекту, і що штучний інтелект все більше впроваджується німецькими компаніями.
"Це дійсно хороша прихильність до прогресу, до зростання, до сучасності і до глобальної відкритості як основи для цих можливостей", - прокоментував новину Олаф Шольц.
Він додав, що інвестиція також пов'язана з "тим фактом, що Німеччина залишається дуже рішуче налаштованою бути відкритою економікою".
"Ми не тільки є, мабуть, найуспішнішою експортною економікою в світі з точки зору розміру нашої країни, але ми також є країною, яка торгує з усім світом, яка інвестує скрізь, але також інвестує в нашу власну країну", - сказав він.
Microsoft прагне бути ближче до великих клієнтів, таких як фармацевтична компанія Bayer AG і енергетична компанія RWE, щоб максимально скоротити затримку даних між центрами обробки і додатками.
Нагадаємо, економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.
Раніше німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер попередив, що економіка ФРН буде зруйнована, якщо вона вийде з Євросоюзу слідом за Великою Британією, як це пропонує ультраправа "Альтернатива для Німеччини".
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