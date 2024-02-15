ЗМІ: У ЄС хочуть створити посаду єврокомісара з питань оборони

В Європейському Союзі розглядають можливість створення нової посади єврокомісара з питань оборони, який займатиметься промисловими аспектами оборонної політики.

Про це Politico розповіли посадовці Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

"Хоча рішення щодо складу і ролі Єврокомісії визначатиме новий президент, я можу підтвердити, що президентка фон дер Ляєн дуже схвально ставиться до цього питання", - сказав співрозмовник видання.

Очікується, що фон дер Ляєн оголосить про свій намір балотуватися на другий термін під час політичної зустрічі зі своєю партією ХДС у Німеччині в понеділок.

Якщо вона отримає схвалення країн ЄС на ще один термін на чолі Єврокомісії, вона вирішить, як розподілити портфелі в майбутньому її складі - в тому числі і потенційну посаду в оборонній сфері.

Відповідаючи на запитання про плани створення посади комісара з питань оборони, дипломат ЄС сказав: "Я був би здивований, якби вони цього не зробили. На оборону може бути спрямований значний фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде здійснювати нагляд за ним".

Серед претендентів на посаду нового комісара, за даними видання, розглядають кандидатуру глави МЗС Польщі Радослава Сікорського або прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас.

"Зростає розуміння того, що Європа повинна робити набагато більше в сфері оборони. Тому ми, швидше за все, побачимо щось з такою назвою. Але що саме буде включено до нього, буде предметом запеклих дебатів", - сказав співрозмовник видання.

Однією з компетенцій нового єврокомісара може стати роль ЄС у промисловій політиці, спрямованій на задоволення спільних потреб у боєприпасах і розгортання інвестицій ЄС у програми розвитку озброєнь, розподілених між кількома країнами.

65-річна Урсула фон дер Ляєн до обрання головою Єврокомісії очолювала Міністерство оборони Німеччини. Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що 2024 рік є "ключовим роком для демократії", оскільки відбудуться вибори до Європарламенту на тлі серйозних викликів, що стоять перед континентом насамперед через агресію РФ проти України.