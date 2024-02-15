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Німеччина стала третьою за обсягом економікою світу
13:51 15.02.2024 |
Економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.
З ВВП у 4,5 трильйона доларів Німеччина за економічною вагою наразі знаходиться позаду лише Сполучених Штатів і Китаю, та з невеликим відривом випереджає Японію, яка має ВВП у 4,2 трильйона доларів.
За даними Федерального статистичного управління, у 2023 році економіка Німеччини скоротилася на 0,3 відсотка через "зростання процентних ставок та слабший внутрішній й зовнішній попит".
Водночас, згідно з даними, опублікованими урядом Японії, в останньому кварталі 2023 року її економіка несподівано скоротилася на 0,4 відсотка після того, як за попередні три місяці скоротилася на 3,3 відсотка, що означає, що країна увійшла в технічну рецесію.
Хоча Німеччина вже давно є найбільшою економікою Європи, востаннє вона посідала третє за обсягом місце у 2007 році, коли її обігнав Китай.
Раніше німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер попередив, що економіка ФРН буде зруйнована, якщо вона вийде з Євросоюзу слідом за Великою Британією, як це пропонує ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").
Перед цим повідомляли, що гостра нестача кваліфікованих кадрів загрожує стабільності життєво важливих галузей промисловості в Німеччині.
В останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши невтішну тенденцію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків, але уникла рецесії.
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