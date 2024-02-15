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Фермери з Латвії приєднаються до спільної акції своїх колег з ЄС
12:53 15.02.2024 |
Латвійські фермери приєднаються до спільної акції протесту проти аграрної політики Євросоюзу разом зі своїми колегами зі Східної та Центральної Європи.
Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".
Представник Польської сільськогосподарської палати повідомив, що фермери Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Литви та Латвії домовилися про міжнародну акцію протесту.
У її межах протестувальники вирушать до пунктів перетину кордону, однак більш детальної інформації поки що не надано.
Водночас латвійські фермери поки що вирішили почекати з протестним маршем тракторів у Ризі, переговори з урядом про виконання вимог тривають.
5 лютого у Латвії відбулася масова акція протесту фермерів, які вимагали негайної заборони на імпорт російських і білоруських продуктів харчування без перехідного періоду, відновлення зниженої 5%-вої ставки ПДВ на латвійські фрукти та овочі, зменшення бюрократії в сільськогосподарському секторі, розширення доступу до програм розвитку й обігового капіталу, а також відмови від обтяжень земель з боку держави та інших обмежень на землекористування.
Серед озвучених вимог латвійських фермерів не звучала вимога припинити імпорт до країн ЄС української сільгосппродукції.
У вівторок польські фермери попередили, що 20 лютого заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
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