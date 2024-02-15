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АНАЛІТИКА

Останній західний виробник автомобілів залишив РФ

 

Російська автомобільна промисловість втратила останнього великого іноземного партнера - німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав свої 15% акцій у найбільшому російському виробнику вантажівок "Камаз".

Про це повідомив гендиректор російського підприємства Сергій Когогін, передає The Moscow Times.

Водночас він відмовився назвати покупця та суму угоди, зазначивши, що Daimler Truck не брав участі у житті російського автовиробника з лютого 2022 року.

Раніше через повномасштабне вторгнення в Україну російський ринок залишили всі західні та світові автовиробники. Останній великий завод продала корейська Hyundai - її підприємство у Санкт-Петербурзі у січні 2024 року придбала компанія "Арт-фінанс".

Daimler Truck став акціонером "Камаза" в 2008 році - тоді він придбав 10% виробника вантажівок за $250 млн. У 2010 році Daimler і Європейський банк реконструкції та розвитку купили ще 5% "Камаза" . Пізніше німецький концерн викупив 1%, який належав ЄБРР.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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