Греція і Туреччина приєднаються до ініціативи європейської ППО «Небесний щит»

Туреччина і Греція офіційно приєднаються до очолюваного Німеччиною проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Bloomberg.

Таким чином кількість членів європейської ініціативи "Небесний щит" зросте до 21.

"Це значна кількість за такий короткий час", - сказав Пісторіус.

Міністерство оборони Туреччини підтвердило, що церемонія підписання відбудеться в четвер. Речник грецького уряду не відразу відповів на прохання про коментар.

Пісторіус також повідомив журналістам, що в четвер він підпише зі своїм словенським колегою контракт на купівлю системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Нагадаємо, восени 2022 року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі також беруть участь нейтральні Австрія і Швейцарія.