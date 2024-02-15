Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина відмовилася узгодити пакет санкцій проти РФ через включення до нього компаній із КНР - ЗМІ

 

Угорська сторона на зустрічі постпредів ЄС на деякий час заблокувала процес узгодження нового пакета санкцій проти Росії, повідомляє в четвер видання The Financial Times із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників газети, Будапешт напередодні виступив проти таких заходів через занесення до нового пакета китайських компаній, які, як вважають у Брюсселі, сприяють агресії Росії проти України.

"Угорщина не погодилася на пакет санкцій через включення до нього китайських компаній", - сказало одне з джерел видання.

За словами іншого джерела, постпред Угорщини при ЄС "попросив ще трохи часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій".

Раніше повідомлялося, що ЄС готує 13 пакет антиросійських санкцій. За інформацією порталу EU Observer, до нього можуть потрапити 193 фізичні та юридичні особи.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що, за їхніми даними, в ЄС висунули пропозиції заборонити фірмам Євросоюзу торгувати з низкою компаній КНР, Туреччини, Індії, Сербії, оскільки вони сприяють агресії Росії проти України.

Bloomberg писав, що в ЄС раніше вже пропонували внести до "чорних списків" декілька китайських компаній, але ініціатива не пройшла. Це питання є вкрай непростим для Євросоюзу, одним з основних торговельних партнерів якого залишається Китай.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1734
  0,0470
 0,12
EUR
 1
 40,8684
  0,2528
 0,61

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9804  0,17 0,44 38,5121  0,15 0,40
EUR 40,8525  0,06 0,14 41,6275  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на 13.02.24, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,61 38,1100  0,21 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес