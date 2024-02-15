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Угорщина відмовилася узгодити пакет санкцій проти РФ через включення до нього компаній із КНР - ЗМІ
10:39 15.02.2024 |
Угорська сторона на зустрічі постпредів ЄС на деякий час заблокувала процес узгодження нового пакета санкцій проти Росії, повідомляє в четвер видання The Financial Times із посиланням на джерела.
За даними співрозмовників газети, Будапешт напередодні виступив проти таких заходів через занесення до нового пакета китайських компаній, які, як вважають у Брюсселі, сприяють агресії Росії проти України.
"Угорщина не погодилася на пакет санкцій через включення до нього китайських компаній", - сказало одне з джерел видання.
За словами іншого джерела, постпред Угорщини при ЄС "попросив ще трохи часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій".
Раніше повідомлялося, що ЄС готує 13 пакет антиросійських санкцій. За інформацією порталу EU Observer, до нього можуть потрапити 193 фізичні та юридичні особи.
Раніше західні ЗМІ повідомляли, що, за їхніми даними, в ЄС висунули пропозиції заборонити фірмам Євросоюзу торгувати з низкою компаній КНР, Туреччини, Індії, Сербії, оскільки вони сприяють агресії Росії проти України.
Bloomberg писав, що в ЄС раніше вже пропонували внести до "чорних списків" декілька китайських компаній, але ініціатива не пройшла. Це питання є вкрай непростим для Євросоюзу, одним з основних торговельних партнерів якого залишається Китай.
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