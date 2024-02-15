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ЗМІ: Трамп хоче у разі перемоги підштовхувати Україну і РФ до переговорів
09:08 15.02.2024 |
Експрезидент США Дональд Трамп у разі перемоги на наступних президентських виборах збирається "зменшити зобов'язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, пише "Європейська правда".
Соратники Трампа нібито обговорюють ідею, щоби 5-та стаття Північноатлантичного альянсу застосовувалася лише до країн із високими витратами на колективну оборону.
Також, за даними джерел, радники Трампа обговорювали між собою, як посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Один з учасників обговорення висловив думку, що для України переконливим поштовхом до переговорів стане обіцянка припинення допомоги США, тоді як для Росії - навпаки, обіцянка наростити її.
Декілька радників також публічно казали, що варто посилити санкції проти російсіького центрального банку.
Співрозмовники журналістів зазначили, що ніхто з команди Трампа поки не вів перемовин з представниками Києва чи Москви, у тому числі тому, що це було б порушенням закону США про заборону приватним особам вести перемовини від імені уряду.
Нагадаємо, цього тижня Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.
Його слова зустріли різку реакцію багатьох європейських столиць і генсека НАТО.
Колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що погрози Трампа вийти з НАТО варто сприймати серйозно.
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