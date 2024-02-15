Фінансові новини
- |
- 15.02.24
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нетаньяху попередив про масований наступ на Рафах
22:59 14.02.2024 |
Попри застереження міжнародної спільноти щодо атаки Ізраїлю на Рафах на півдні Сектора Гази, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив "масовану" операцію ізраїльської армії в місті. "Ми будемо боротися до перемоги, а вона включає в себе масовану операцію в Рафаху після того, як ми дозволимо цивільному населенню залишити зону бойових дій", - заявив Нетаньяху на своєму каналі Telegram у середу, 14 лютого.
Згодом у відеозверненні він повторив, що військова операція є єдиним способом домогтися звільнення ізраїльських заручників, викрадених терористичним угрупуванням ХАМАС у Секторі Гази. Нетаньяху наголосив, що 112 людей раніше були звільнено завдяки поєднанню "військового тиску і наполегливих переговорів".
Нетаньяху: Рафах - останній бастіон ХАМАСу
Раніше Нетаньяху називав Рафах "останнім бастіоном" терористів ХАМАСу. За його словами, в цій частині Сектора Гази перебуває чотири озброєні "батальйони" бойовиків. За словами Нетаньяху, Ізраїль не зможе досягти своєї мети з ліквідації ХАМАСу, доки загони бойовиків останнього залишатимуться в Рафаху.
Нині в Рафаху перебуває понад мільйон палестинців, які знайшли там притулок від наступу, який спустошив значну частину Сектора Гази, пише Reuters. Останніми днями Ізраїль вже атакував це місто з повітря. Однак ЄС та США відмовляють Ізраїль від операції в Рафасі.
Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу вчинили масштабний напад на Ізраїль - завдали масованого ракетного удару, вдерлися на територію країни та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на його відрядження за кордон
|Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ВДК «Цезарь Куніков» у Чорному морі
|Сирський заявив про перехід на новий етап війни проти РФ та його задачу
|Зеленський призначив колишнього заступника Залужного Євгена Мойсюка уповноваженим з питань гарантій безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Нетаньяху попередив про масований наступ на Рафах
|«Рамштайн»-19: партнери запустили коаліції ППО і дронів
|Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію про співробітництво у притягненні до відповідальності за міжнародні злочини
|Німеччина та Франція оголосили про створення «коаліції ППО» для України
|«Рамштайн»: Чехія долучиться до коаліції з розмінування України
|«Рамштайн»: 10 країн ІТ-коаліції підписали угоду про 6-річну співпрацю
Бізнес
|Porsche презентував оновлений седан Taycan
|Перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер запустять для продажу у 2024-му, а за два роки — 10 000-кубітний
|Тайвань звинуватив Китай у крадіжці технологій виробництва мікросхем
|Техкомпанії скоротили 34 тисячі робочих місць із початку року через ставку на ШІ
|OpenAI розробляє ШІ, який зможе керувати пристроями для автоматизації завдань
|Google приєдналася до коаліції з верифікації АІ-контенту
|Інженери Apple впевнені, що Vision Pro може знадобитися 4 покоління, щоб досягти «ідеальної форми»