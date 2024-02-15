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АНАЛІТИКА

Нетаньяху попередив про масований наступ на Рафах

 

Попри застереження міжнародної спільноти щодо атаки Ізраїлю на Рафах на півдні Сектора Гази, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив "масовану" операцію ізраїльської армії в місті. "Ми будемо боротися до перемоги, а вона включає в себе масовану операцію в Рафаху після того, як ми дозволимо цивільному населенню залишити зону бойових дій", - заявив Нетаньяху на своєму каналі Telegram у середу, 14 лютого.

Згодом у відеозверненні він повторив, що військова операція є єдиним способом домогтися звільнення ізраїльських заручників, викрадених терористичним угрупуванням ХАМАС у Секторі Гази. Нетаньяху наголосив, що 112 людей раніше були звільнено завдяки поєднанню "військового тиску і наполегливих переговорів".

Нетаньяху: Рафах - останній бастіон ХАМАСу

Раніше Нетаньяху називав Рафах "останнім бастіоном" терористів ХАМАСу. За його словами, в цій частині Сектора Гази перебуває чотири озброєні "батальйони" бойовиків. За словами Нетаньяху, Ізраїль не зможе досягти своєї мети з ліквідації ХАМАСу, доки загони бойовиків останнього залишатимуться в Рафаху.

Нині в Рафаху перебуває понад мільйон палестинців, які знайшли там притулок від наступу, який спустошив значну частину Сектора Гази, пише Reuters. Останніми днями Ізраїль вже атакував це місто з повітря. Однак ЄС та США відмовляють Ізраїль від операції в Рафасі.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу вчинили масштабний напад на Ізраїль - завдали масованого ракетного удару, вдерлися на територію країни та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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