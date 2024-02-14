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АНАЛІТИКА

Московська біржа другий день поспіль зупиняє торги через проблеми з серверами

 

Московська біржа другий день припиняє торги через технічні проблеми. На тлі санкцій та припинення постачання від ключових західних виробників закордонне ІТ-обладнання у російських компаніях стало масово виходити з ладу.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що Мосбіржа, де щодня визначаються курс рубля, ринкова капіталізація найбільших компаній та ціни державних цінних паперів РФ, 14 лютого другий день поспіль зіткнулася з технічними проблемами.

О 10:36 торговий майданчик зупинив торги на фондовому ринку. У пресслужбі пояснили, що причиною збою стала "помилка основного сервера торгово-клірингової системи". На її усунення пішла майже година.

Днем раніше біржа також майже на дві години зупиняла торги. Паузу теж пояснили "помилкою основного сервера". Для відновлення роботи Мосбіржа задіяла резервну систему. Вона й дала збій наступного дня.

Раніше біржа призупиняла торги на початку осені 2023 року: 5 вересня стали валютний ринок і ринок дорогоцінних металів, а 13 вересня - строковий ринок. Щоразу біржа посилалася на збої у роботі торгово-клірингової системи.

Як зазначає видання, Мосбіржа - не єдина компанія, яка зіштовхнулася з проблемами з серверами і системами зберігання даних: вони масово виходять з ладу у російських компаній. Про це свідчить вибухове зростання попиту на ремонт IT-обладнання, яке торік підскочило на 400%.

За словами експертів, причина - у санкціях та проблемах із постачанням. Нових компонентів на російському ринку просто немає, або вони продаються за завищеною ціною, а доставка займає надто багато часу.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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