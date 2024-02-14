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Столтенберг: 18 країн НАТО з 31 витратять на оборону 2% ВВП у 2024 році
15:56 14.02.2024 |
Очікується, що у 2024 році видатки на оборону сягнуть цільового показника у два відсотки валового внутрішнього продукту (ВВП) у 18 країнах Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомив у середу, 14 лютого, генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.
"Це ще один рекорд і шестикратне збільшення порівняно з 2014 роком, коли лише три союзники досягли мети", - цитує його агенція AFP.
Минулого року показника витрат на оборону у два відсотки ВВП досягли 11 країн НАТО з 31: США, Великобританія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина, Румунія, Фінляндія та Греція.
Цього року, як очікується, до цього переліку приєднається й Німеччина, чиї оборонні інвестиції досягнуть такого показника вперше з 1992 року.
Європейські країни витратять на оборону $380 млрд
Столтенберг додав, що у 2024 році європейські країни-члени НАТО інвестують в оборону загалом 380 мільярдів доларів, передає Reuters.
Показник оборонних витрат у два відсотки ВВП був визначений НАТО як цільовий для країн-членів після анексії Криму Росією в 2014 році. Дискусії з питання оборонних витрат членів Альянсу активізувалися після нещодавніх скандальних заяв колишнього президента США Дональда Трампа, який прагне в листопаді переобратися знову, "заохочувати" агресію Росії проти країн НАТО, які не виконують зобов'язань щодо внесків.
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