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ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит російського газу - єврокомісар Сімсон
14:38 14.02.2024 |
Європейські країни працюють над заповненням своїх газових сховищ і диверсифікацією постачань і не зацікавлені в продовженні контракту на транзит газу з Російською Федерацією, зазначила європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон.
"ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з росіянами. Ми готувалися до завершення цього контракту протягом двох років, коли почалися маніпуляції на газовому ринку, і в нас є альтернативні варіанти для гарантування безпеки поставок. Наразі наш основний фокус - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу", - сказала Сімсон, слова якої наведені в релізі Міністерства енергетики України за результатами двосторонньої зустрічі з його очільником Германом Галущенком у рамках Міністерської зустрічі Міжнародного енергетичного агентства в Парижі.
Зі свого боку Галущенко подякував Єврокомісії за останній грант для Фонду підтримки енергетики України в розмірі EUR58 млн, EUR46,4 млн з яких уже надійшли на рахунок. За його словами, значну частину внеску буде спрямовано на закупівлю газових турбін для АТ "Оператор газотранспортної системи України".
Він зазначив, що таким чином Єврокомісія вже надала грант до Фонду підтримки енергетики в EUR63 млн, і є другим його найбільшим спонсором.
У релізі також зазначається, що сторони обговорили гарантування ядерної та радіаційної безпеки з огляду на складну ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.
Як повідомлялося, раніше Галущенко зазначав, що Україна не проводитиме переговорів з Росією щодо продовження договору контракту на транзит газу після його завершення з 1 січня 2025 року.
Під час зустрічі 6 лютого напередодні візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на ЗАЕС, і Гроссі, і Галущенко наголошували на тому, що великою проблемою для окупованої станції є завершення терміну експлуатації ядерного палива та нестача ліцензованого персоналу, оскільки росіяни не допускають до роботи близько 400 висококваліфікованих українських співробітників.
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