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Фінансування України з боку США: спікер Джонсон просить про особисту зустріч з Байденом
14:24 14.02.2024 |
Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки (США) Майк Джонсон хоче зустрітись з головою Білого дому Джо Байденом перед будь-якими діями щодо пакета допомоги Україна та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Як стверджує джерело видання, Джонсон та його співробітники просили про зустріч з Байденом через високопоставлених чиновників Білого дому вже кілька разів за останні два місяці після поїздки спікера до кордону США.
Останній запит на зустріч надійшов трохи більше тижня тому, за кілька днів до того, як Сенат ухвалив двопартійний пакет законів про національну безпеку вартістю 95 мільярдів доларів.
Прохання Джонсона про зустріч не обов'язково стосувалася версії Сенату щодо додаткової допомоги, а, ймовірно, загального шляху просування законодавчого проєкту.
Тим часом лідер більшості в Палаті представників, республіканець Стів Скалізе стверджує, що Байден "відмовляється" зустрічатись з Джонсоном.
"Зрештою, вони обидва могли б дійти згоди, яка може стати законом. І все ж президент відмовляється навіть зустрічатися. Тож президент не може сказати, що він серйозно ставиться до України чи кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером, щоб вони могли дійти згоди з цього питання", - заявив Скалізе.
За словами представника Білого дому, адміністрація Байдена відзначила непослідовність Джонсона щодо кордону та заявила, що йому "потрібно завершити переговори, які він веде сам з собою" й припинити відкладати потреби нацбезпеки США в ім'я політики.
Місяць тому Байден вже зустрічався з Джонсоном та іншими лідерами Конгресу, аби обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка б розблокувала допомогу Україні. Тоді ж спікер Палати представників назвав зустріч "продуктивною".
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