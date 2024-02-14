Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через зв'язки з КНДР та Іраном

Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, чергове засідання FATF відбудеться з 19 по 23 лютого в Парижі, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"На засіданні Росія має бути внесена до чорного списку організації, а також FATF має випустити розширену заяву щодо ризиків, які походять з Росії", - йдеться в заяві Мінфіну.

У прес-службі нагадали, що рік тому FATF призупинила членство Росії за порушення ключових принципів організації, що полягають у сприянні безпеці, захищеності та цілісності світової фінансової системи. FATF також висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та державами, що перебувають під санкціями ООН, а також зловмисною кіберактивністю, що походить з Росії.

"Ці заходи FATF, хоча і є важливими, не змогли стримати Росію, яка відтоді стає все більш войовничою і поглиблює зв'язки з Північною Кореєю та Іраном", - зазначили в прес-службі.

Зв'язки з Північною Кореєю та Іраном

Зокрема, Росія використовувала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси в Україні, в тому числі в грудні 2023 та січні 2024 року. "Придбання таких ракет і конвенційних озброєнь у Північної Кореї є серйозним порушенням як санкцій ООН, так і принципів FATF", - йдеться в повідомлені.

Крім того, Росія дедалі більше використовує БПЛА іранського виробництва для продовження свого незаконного вторгнення і посилення атак проти цивільного населення України. Росія створила спільну платіжну систему, щоб допомогти Ірану оминути SWIFT, і поєднала банківські системи двох країн. Наприкінці цього місяця очікується, що М'янма також приєднається до російської платіжної системи. Як тільки М'янма приєднається до платіжної системи, росія подвоїть фінансову співпрацю з усіма країнами, що внесені до чорного списку FATF.

"Активізація співпраці Росії з Іраном та Північною Кореєю дала останнім змогу зайти у світову фінансову систему використовуючи "чорний хід". Для вирішення цієї проблеми FATF мусить внести Росію до "чорного списку" та попередити міжнародну фінансову систему про ризики, які створює Росія. Відсутність дій призведе до ще більшої небезпеки для світової економіки та нівелює досягнення FATF та її членів у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, у червні 2023 року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) відмовилась занести Росію до чорного списку.

Включення до чорного списку поставить Росію поруч із КНДР, Іраном і М'янмою. Це зобов'яже держави-члени FATF, а також банки і компанії з обробки платежів проводити посилену комплексну перевірку і в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.