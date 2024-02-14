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АНАЛІТИКА

Німеччина вперше за 30 років виділяє на оборону 2% ВВП

 

У 2024 році видатки Німеччини на оборону сягають показника у два відсотки внутрішнього валового продукту (ВВП) уперше з 1992 року, повідомляє німецька інформаційна агенція dpa в середу, 14 лютого.

Загалом уряд ФРН повідомив про виділення цього року на оборонні витрати еквіваленту близько 73,41 мільярда доларів, що згідно з поточним прогнозом становитиме 2,01 відсотка ВВП, і буде рекордним показником для Німеччини в абсолютному вираженні.

Країни НАТО збільшують витрати на оборону

Показник оборонних витрат у два відсотки ВВП був визначений Північноатлантичним альянсом (НАТО) як цільовий для країн-членів після анексії Криму Росією в 2014 році. Торік на саміті у Вільнюсі лідери держав Альянсу погодились, що мають витрачати не менше цього показника. Втім, станом на 2023 рік його досягли лише 11 з 31 члена НАТО, зауважує агентство AFP.

Водночас очікується, що цього року їхня кількість збільшиться майже вдвічі - до 20. У четвер, 15 лютого, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться зустрічі міністрів оборони країн-членів, на якій будуть оприлюднені нові оцінки щодо витрат на оборону.

Дискусії з питання оборонних витрат країн НАТО активізувалися після скандальних заяв колишнього президента США Дональда Трампа, який прагне в листопаді переобратися знову, "заохочувати" агресію Росії проти країн Альянсу, які не виконують зобов'язань щодо внесків.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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