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Російський експорт впав майже на третину за 2023 рік – Reuters
12:31 14.02.2024 |
Загальний обсяг експорту Росії впав майже на третину (28,3%) за 2023 рік, а постачання до Європи - на 68%. Водночас експортна та імпортна залежності Росії з Азією зросли.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними митної служби країни, на які посилається агентство, загальний обсяг експорту Росії скоротився на 28,3% до 425,1 мільярда доларів. Найбільш відчутним стало падіння постачання до Європи - на 68%, до 84,9 мільярда доларів.
Натомість експорт до Азії зріс на 5,6% до 306,6 мільярда доларів. Частка цього регіону в російському експорті значно зросла - з 49% у 2022 році до 72% у 2023 році.
Імпорт до Росії загалом збільшився на 11,7% до 285,1 мільярда доларів. При цьому постачання з Європи скоротилися на 12,3% до 78,5 мільярда доларів, а імпорт з Азії зріс на 29,2% до 187,5 мільярда доларів.
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