МВФ прогнозує стабілізацію світової економіки до середини року

У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що до середини 2024 року глобальні процентні ставки знизяться на 40%, що приведе до "м'якого приземлення" світової економіки.

Про це у ході Світового урядового форуму (WGS), який триває в Дубаї, сказала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє кореспондентка Укрінформу.

"Глобальні процентні ставки, як очікується, знизяться на 40% до середини 2024 року <...> Ми впевнені, що світова економіка зараз готова до цього м'якого приземлення, на яке ми чекали", - сказала Георгієва.

Прикладом для наслідування вона назвала основи, закладені в економіку США, зокрема потужні ринки капіталу, динамізм, особливо у сфері новітніх технологій, і здатність економіки швидко адаптуватися, що приваблює інвестиції.

"Сполучені Штати виграють і від того, що є джерелом енергії з точки зору видобутку нафти і газу. Коли почалася війна проти України, Європа, наприклад, опинилася в скрутному становищі, тому що була змушена відійти від Росії. Сполучені Штати взагалі не зіткнулися з цією проблемою, вони стали експортером енергоносіїв", - сказала Георгієва.

Очільниця МВФ висловила ентузіазм, але водночас і занепокоєння щодо глобального поширення штучного інтелекту.

"Перехід до штучного інтелекту буде схожий на промислову революцію з точки зору масштабу та значущості впливу... Це вплине приблизно на 40% ринку праці. При цьому з'являться нові робочі місця, оскільки існуючі робочі місця або трансформуються, або зникнуть", - сказала вона.

Відповідно до останнього звіту МВФ, готовність до цієї трансформації виявляють ОАЕ і Саудівська Аравія, тоді як «більшість країн, насамперед ті, що розвиваються, - ні».

Як повідомляв Укрінформ, Світовий урядовий форум (WGS) стартував у Дубаї 12 лютого. У триденному саміті на тему "Формування майбутніх урядів" беруть участь понад 25 світових лідерів, 140 урядових делегацій, 85 міжнародних організацій. У межах саміту відбудуться понад 23 міністерських зустрічей та круглих столів, понад 120 інтерактивних сесій та воркшопів.