У США обмежили використання ШІ для ухвалення рішень про медичне страхування

Американське агентство Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) опублікувало роз'яснення, згідно з якими алгоритми штучного інтелекту не можуть використовуватися страховими компаніями для відмови в наданні медичних послуг у рамках державної програми Medicare.

На думку CMS, системи ШІ, засновані на загальних даних, а не на історії хвороби конкретного пацієнта, не відповідають правилам Medicare. Таким чином агентство відреагувало на кілька нещодавніх судових позовів до страхових компаній, звинувачених у неправомірній відмові в лікуванні на основі алгоритмів ШІ.

CMS також висловило стурбованість тим, що подібні алгоритми можуть посилювати дискримінацію пацієнтів. Згідно з роз'ясненнями, системи ШІ не можуть використовуватися для зміни критеріїв страхового покриття Medicare, оскільки це суперечить закону.

Наразі незрозуміло, чи вплинуть нові правила CMS на вже подані позови проти таких компаній, як UnitedHealthcare і Humana.