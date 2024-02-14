США відхилили план РФ «заморозити» війну в Україні - Reuters

Президент Росії Володимир Путін у 2023 році через посередників надсилав США сигнали про те, що готовий розглянути припинення вогню в Україні, написала ввечері 13 лютого міжнародна агенція Reuters з посиланням на три російські джерела, знайомі з обговореннями.

Путін пропонував "заморозити" конфлікт на нинішніх лініях зіткнення і не збирався звільняти окуповані території.

Представники США передали Москві, що не будуть обговорювати припинення вогню без участі України, тому контакти закінчилися провалом, стверджують джерела.

Залучалися представники арабських країн і Туреччина

За даними Reuters, свої пропозиції Путін передавав, зокрема, через посередників з числа своїх партнерів з арабських країн. Видання стверджує, що посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року.

Російські джерела агентства кажуть, що американські посадовці обговорювали отримані пропозиції, зокрема розглядали можливість подальших контактів з цього питання радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана із зовнішньополітичним радником президента РФ Юрієм Ушаковим. Утім під час телефонної розмови в січні Салліван сказав Ушакову, що в США не збираються обговорювати припинення вогню без України, хоча й готові говорити про інші аспекти відносин.

Американські чиновники, до яких зверталися журналісти, заявили, що їм не відомо про неофіційні контакти через посередників. У Кремлі, Білому домі, Державному департаменті США та Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) відмовилися від офіційних коментарів.