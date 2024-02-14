Фінансові новини
- |
- 14.02.24
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США відхилили план РФ «заморозити» війну в Україні - Reuters
09:28 14.02.2024 |
Президент Росії Володимир Путін у 2023 році через посередників надсилав США сигнали про те, що готовий розглянути припинення вогню в Україні, написала ввечері 13 лютого міжнародна агенція Reuters з посиланням на три російські джерела, знайомі з обговореннями.
Путін пропонував "заморозити" конфлікт на нинішніх лініях зіткнення і не збирався звільняти окуповані території.
Представники США передали Москві, що не будуть обговорювати припинення вогню без участі України, тому контакти закінчилися провалом, стверджують джерела.
Залучалися представники арабських країн і Туреччина
За даними Reuters, свої пропозиції Путін передавав, зокрема, через посередників з числа своїх партнерів з арабських країн. Видання стверджує, що посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року.
Російські джерела агентства кажуть, що американські посадовці обговорювали отримані пропозиції, зокрема розглядали можливість подальших контактів з цього питання радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана із зовнішньополітичним радником президента РФ Юрієм Ушаковим. Утім під час телефонної розмови в січні Салліван сказав Ушакову, що в США не збираються обговорювати припинення вогню без України, хоча й готові говорити про інші аспекти відносин.
Американські чиновники, до яких зверталися журналісти, заявили, що їм не відомо про неофіційні контакти через посередників. У Кремлі, Білому домі, Державному департаменті США та Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) відмовилися від офіційних коментарів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сирський заявив про перехід на новий етап війни проти РФ та його задачу
|Зеленський призначив колишнього заступника Залужного Євгена Мойсюка уповноваженим з питань гарантій безпеки
|Сенат США схвалив виділення 60 млрд доларів для України
|Cенат США ще на крок наблизив голосування за пакетний проєкт з допомогою для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|У США обмежили використання ШІ для ухвалення рішень про медичне страхування
|ЄС ратифікував угоду, яка регулює штучний інтелект
|Делегація конгресменів США відвідає Тайвань наступного тижня, - FT
|Японія має намір послабити обмеження на поїздки в Україну для компаній
|США відхилили план РФ «заморозити» війну в Україні - Reuters
|Кемерон відвідає Болгарію і Польщу: говоритиме про підтримку України
Бізнес
|Інженери Apple впевнені, що Vision Pro може знадобитися 4 покоління, щоб досягти «ідеальної форми»
|Директорка AMD Ліза Су стала мільярдеркою на тлі продажів процесорів для ШІ
|Глава OpenAI ведет переговоры о привлечении $5-7 трлн на проект в области ИИ-чипов - СМИ
|Японія виділить 300 мільйонів на дослідження чіпів
|Google Assistant тепер працює на базі Gemini — поки лише для мобільних пристроїв
|В США офіційно визнали незаконними роботизовані дзвінки, які «озвучив» ШІ
|Новий позашляховик Mazda CX-70 представлений офіційно