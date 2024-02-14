Кемерон відвідає Болгарію і Польщу: говоритиме про підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідає Болгарію та Польщу, щоб посилити підтримку України та сприяти боротьбі з нелегальною міграцією.

Про це оголосила пресслужба британського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

"Демонструючи підтримку ключовим союзникам по НАТО, він продовжить роботу над збільшенням оборонного виробництва і посиленням підтримки України", - йдеться у повідомленні.

У британському МЗС зазначили, що тема України буде ключовою на порядку денному всього візиту Кемерона.

Зокрема, він обговорюватиме, як посилити Україну у війні зараз, забезпечити її перемогу, якщо РФ продовжить бойові дії, і закласти фундамент довгострокового майбутнього України.

Також під час візиту британський міністр торкнеться проблеми нелегальної міграції. Зокрема, він відвідає офіцерів Прикордонних сил в Софії, щоб зрозуміти, як британсько-болгарська співпраця перешкоджає постачанню невеликих човнів та інших частин, призначених для нелегального перетину кордону.

Вважається, що до 50% усіх мігрантів, які використовують Балкани як міграційний маршрут до Європи, проходять через Болгарію.

Кемерон раніше заявляв, що Британія має зробити все можливе, щоб згуртувати інші країни на підтримку України в загарбницькій війні, що проти неї веде РФ.

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Захід повинен забезпечити поразку Росії в Україні, інакше ризикує зазнати нападу з боку диктаторських режимів, таких як Китай.