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Кемерон відвідає Болгарію і Польщу: говоритиме про підтримку України
09:06 14.02.2024 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідає Болгарію та Польщу, щоб посилити підтримку України та сприяти боротьбі з нелегальною міграцією.
Про це оголосила пресслужба британського МЗС, повідомляє "Європейська правда".
"Демонструючи підтримку ключовим союзникам по НАТО, він продовжить роботу над збільшенням оборонного виробництва і посиленням підтримки України", - йдеться у повідомленні.
У британському МЗС зазначили, що тема України буде ключовою на порядку денному всього візиту Кемерона.
Зокрема, він обговорюватиме, як посилити Україну у війні зараз, забезпечити її перемогу, якщо РФ продовжить бойові дії, і закласти фундамент довгострокового майбутнього України.
Також під час візиту британський міністр торкнеться проблеми нелегальної міграції. Зокрема, він відвідає офіцерів Прикордонних сил в Софії, щоб зрозуміти, як британсько-болгарська співпраця перешкоджає постачанню невеликих човнів та інших частин, призначених для нелегального перетину кордону.
Вважається, що до 50% усіх мігрантів, які використовують Балкани як міграційний маршрут до Європи, проходять через Болгарію.
Кемерон раніше заявляв, що Британія має зробити все можливе, щоб згуртувати інші країни на підтримку України в загарбницькій війні, що проти неї веде РФ.
Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Захід повинен забезпечити поразку Росії в Україні, інакше ризикує зазнати нападу з боку диктаторських режимів, таких як Китай.
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