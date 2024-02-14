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Главу Пентагону виписали з лікарні, він повернувся до виконання обов'язків
08:59 14.02.2024 |
Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали із Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда перед засіданням контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн", яка пройде в Брюсселі сьогодні, 14 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
Повідомляється, що Остін почувається добре і готовий виконувати свої обов'язки. Про швидку виписку глави Пентагону з лікарні напередодні повідомляла заступник прес-секретаря оборонного відомства США Сабріна Сінгх. Його обов'язки на час госпіталізації виконувала заступник міністра оборони Кетлін Хікс.
За порадою своїх лікарів Остін якийсь час виконуватиме свої обов'язки віддалено з дому, перш ніж повернутися до роботи в Пентагоні пізніше цього тижня. Зазначається, що він має повний доступ до несекретних та секретних систем зв'язку, необхідних для виконання своїх обов'язків.
Що передувало
Нагадаємо, 12 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.
У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. 70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.
Згодом стало відомо, що Остін планує взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), незважаючи на термінову госпіталізацію. У "Рамштайні" від американської сторони також братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.
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