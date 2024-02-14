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АНАЛІТИКА

Главу Пентагону виписали з лікарні, він повернувся до виконання обов'язків

 

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали із Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда перед засіданням контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн", яка пройде в Брюсселі сьогодні, 14 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Повідомляється, що Остін почувається добре і готовий виконувати свої обов'язки. Про швидку виписку глави Пентагону з лікарні напередодні повідомляла заступник прес-секретаря оборонного відомства США Сабріна Сінгх. Його обов'язки на час госпіталізації виконувала заступник міністра оборони Кетлін Хікс.

За порадою своїх лікарів Остін якийсь час виконуватиме свої обов'язки віддалено з дому, перш ніж повернутися до роботи в Пентагоні пізніше цього тижня. Зазначається, що він має повний доступ до несекретних та секретних систем зв'язку, необхідних для виконання своїх обов'язків.

Що передувало

Нагадаємо, 12 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.

У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. 70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.

Згодом стало відомо, що Остін планує взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), незважаючи на термінову госпіталізацію. У "Рамштайні" від американської сторони також братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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