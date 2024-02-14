Bloomberg: Туреччина висунула умови для призначення Рютте генсеком НАТО

Туреччина хоче отримати від голови уряду Нідерландів Марка Рютте, який вважається найбільш імовірним кандидатом на посаду нового генерального секретаря НАТО, запевнень у неупередженості, перш ніж схвалити його призначення.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналась агенція Bloomberg.

За словами співрозмовників Bloomberg, Анкара хоче впевнитись, що Рютте чи будь-який інший майбутній генсек НАТО не буде упередженим щодо європейських членів альянсу і не буде підігравати Греції та Кіпру, з якими в Туреччини напружені відносини.

Також турецька сторона хоче, аби майбутній генсек дозволив їй долучитись до партнерських програм НАТО з ЄС і гарантував, що між союзниками в Альянсі не буде обмежень на експорт оборонної продукції до Туреччини.

Співрозмовники Bloomberg кажуть, що Анкара в принципі прихильно ставиться до Рютте як майбутнього генсека НАТО. Але він поки не отримав переліку турецьких вимог.

Термін повноважень чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга закінчується в жовтні 2023 року, й рішення про його наступника мають одноголосно ухвалити всі члени НАТО. За даними ЗМІ, Марк Рютте є впевненим фаворитом на посаду.

Крім Рютте, зацікавленість у посаді генсека НАТО висловлювали міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.