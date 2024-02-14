Польські фермери планують 20 лютого повністю заблокувати кордон з Україною

Польські фермери 20 лютого планують повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Про це йдеться в заяві польської аграрної "Солідарності", передає Укрінформ.

Як повідомила профспілка, 9 лютого "Солідарність" оголосила 30-денний загальний страйк фермерів, який має "безпрецедентну підтримку всієї аграрної спільноти та суспільства".

Польські аграрії наголошують, що "це лише початок довгого шляху до перемоги", вони підкреслюють, що на підставі зібраних матеріалів з попереднього протесту висновок зрозумілий: "Проблемою рентабельності сільськогосподарського виробництва, переробної та інших галузей в Польщі є неконтрольований наплив товарів з України, які імпортуються через відкриття кордону ЄС з цією країною."

"Тому 20 лютого в межах 30-денного загального страйку фермерів оголошуємо, що всі протестні дії концентруватимуться на повній блокаді всіх прикордонних пунктів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах акції протесту блокуватимуться не тільки прикордонні пункти, а й комунікаційні вузли та під'їзди до залізничних станцій, де здійснюється завантаження.

Польська аграрна "Солідарність" також закликала польське суспільство підтримати фермерів, адже їх протест має на меті гарантувати продовольчу безпеку країни.

Як відомо, польські аграрії 9 лютого розпочали блокування кількох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. За словами організаторів страйку з незалежної профспілки фермерів «Солідарність», блокування доріг поблизу пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.

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